«Мастерс» в Монреале, 2026 год: расписание матчей на 6 августа

Сегодня, 6 августа, на хардовых кортах Монреаля, Канада, продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках игрового дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в четверг.

Теннис. «Мастерс», Монреаль, 2026 год. Расписание матчей на 6 августа

18:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) – Маттео Арнальди (Италия);

19:30. Лучано Дардери (Италия) – Цзюнчэн Шан (Китай);

19:30. Мариано Навоне (Аргентина) – Артюр Фис (Франция);

21:00. Янник Ханфман (Германия) – Нуну Боржеш (Португалия);

21:00. Кэмерон Норри (Великобритания) – Алекс де Минор (Австралия);

1:00 (7.08). Иржи Легечка (Чехия) – Александр Блокс (Бельгия);

2:00. Рафаэль Ходар (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия);

2:30. Брэндон Накашима (США) – Титуан Дроге (Франция);

3:30. Фрэнсис Тиафо (США) – Артур Риндеркнеш (Франция).