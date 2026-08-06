Турнир WTA-1000, Торонто, 2026 год: расписание матчей на 6 августа

Сегодня, 6 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня состоятся матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч, которые пройдут в четверг.
Теннис. Турнир WTA-1000, Торонто, 2026. Расписание матчей на 6 августа
18:00. Талия Гибсон (Австралия) – Екатерина Александрова (Россия);
19:30. Виктория Голубич (Швейцария) – Ига Швёнтек (Польша);
19:30. Анна Калинская (Россия) – Диана Шнайдер (Россия);
21:00. Марта Костюк (Украина) – Мэдисон Киз (США);
21:00. Джессика Пегула (США) – Камилла Рахимова (Узбекистан);
0:00 (7.08). Никола Бартунькова (Чехия) – Аманда Анисимова (США);
2:00. Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Потапова (Австрия);
2:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Чжан Шуай (Китай).