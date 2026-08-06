Рыбакина ответила, как относится к идее введения гендерных тестов у теннисисток

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказала мнение о введении в туре WTA гендерных тестов для теннисисток. Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто Рыбакина одолела австралийку Дарью Касаткину (3:6, 7:5, 6:4).

– Не знаю, что сказать. Если придётся — будем их проходить. Я не могу сказать, что это не является необходимостью, но кажется, что и без них было бы нормально. Но да, если будет нужно — будем сдавать эти тесты.

– Ощущаете ли вы, что вам была предоставлена возможность узнать обо всём, что связано с этим и как это проходит?

– Да, — сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.