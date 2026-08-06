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Рыбакина ответила, как относится к идее введения гендерных тестов у теннисисток

Рыбакина ответила, как относится к идее введения гендерных тестов у теннисисток
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказала мнение о введении в туре WTA гендерных тестов для теннисисток. Во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто Рыбакина одолела австралийку Дарью Касаткину (3:6, 7:5, 6:4).

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 19:40 МСК
Дарья Касаткина
61
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

– Не знаю, что сказать. Если придётся — будем их проходить. Я не могу сказать, что это не является необходимостью, но кажется, что и без них было бы нормально. Но да, если будет нужно — будем сдавать эти тесты.

– Ощущаете ли вы, что вам была предоставлена возможность узнать обо всём, что связано с этим и как это проходит?
– Да, — сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.

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