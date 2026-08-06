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Зверев помог болельщику, которому стало плохо на его матче с Грикспором в Монреале

Зверев помог болельщику, которому стало плохо на его матче с Грикспором в Монреале
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время своего матча второго круга «Мастерса» в Монреале с нидерландцем Таллоном Грикспором, занимающим в мировом рейтинге 69-е место, помог болельщику, которому стало плохо. После двух геймов третьего сета Зверев взял со своего места полотенце и воду, которые пронёс через корт и передал их на трибуну. Зрителю оказали помощь.

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 3 		6 6
         
Таллон Грикспор
69
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Зверев не смог одержать победу в первом для себя матче турнира, уступив сопернику со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

В текущем сезоне Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», одержав победу в финале «Ролан Гаррос». Также он дошёл до финала Уимблдона, где уступил Яннику Синнеру.

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