Зверев помог болельщику, которому стало плохо на его матче с Грикспором в Монреале

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время своего матча второго круга «Мастерса» в Монреале с нидерландцем Таллоном Грикспором, занимающим в мировом рейтинге 69-е место, помог болельщику, которому стало плохо. После двух геймов третьего сета Зверев взял со своего места полотенце и воду, которые пронёс через корт и передал их на трибуну. Зрителю оказали помощь.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Зверев не смог одержать победу в первом для себя матче турнира, уступив сопернику со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

В текущем сезоне Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», одержав победу в финале «Ролан Гаррос». Также он дошёл до финала Уимблдона, где уступил Яннику Синнеру.