Зверев помог болельщику, которому стало плохо на его матче с Грикспором в Монреале
Поделиться
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев во время своего матча второго круга «Мастерса» в Монреале с нидерландцем Таллоном Грикспором, занимающим в мировом рейтинге 69-е место, помог болельщику, которому стало плохо. После двух геймов третьего сета Зверев взял со своего места полотенце и воду, которые пронёс через корт и передал их на трибуну. Зрителю оказали помощь.
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
69
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Зверев не смог одержать победу в первом для себя матче турнира, уступив сопернику со счётом 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.
В текущем сезоне Зверев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», одержав победу в финале «Ролан Гаррос». Также он дошёл до финала Уимблдона, где уступил Яннику Синнеру.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 августа 2026
-
11:12
-
10:20
-
10:11
-
10:00
-
08:30
-
07:09
-
07:07
-
06:32
-
06:19
-
05:58
-
05:53
-
04:53
-
04:21
-
03:53
-
03:11
-
02:52
-
01:26
-
01:12
-
00:36
-
00:31
-
00:21
-
00:20
-
00:08
- 5 августа 2026
-
23:26
-
23:12
-
22:14
-
22:14
-
21:59
-
21:52
-
21:39
-
21:30
-
21:10
-
20:34
-
20:26
-
19:48