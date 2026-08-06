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«Возможно, дело в акклиматизации». Тарпищев — о провале россиян на «Мастерсе» в Монреале

«Возможно, дело в акклиматизации». Тарпищев — о провале россиян на «Мастерсе» в Монреале
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев допустил, что неудачное выступление россиян на «Мастерсе» в Монреале связано с акклиматизацией. Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев начинали на турнире выступление со второго круга и все трое проиграли стартовые матчи.

«Возможно, дело в акклиматизации. Любая адаптация при перелёте в Америку занимает девять дней у нормального человека. У теннисистов адаптация шесть-семь дней. Не знаю, чем они занимались до турнира, но любой отвлекающий фактор может сказаться. Это надо проходить. Плюс жара — это тоже влияет», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

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