Медведев – о вылете с «Мастерса» в Монреале: один из худших матчей за мою жизнь

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал матч с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом во втором круге «Мастерса» в Монреале одним из худших в жизни. Россиянин уступил сопернику со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

– Даниил, сегодня явно был не твой день. Можешь объяснить?

– Да, был ужасный матч, наверное, один из худших вообще, чуть ли не за мою жизнь. По-моему, никогда в жизни на харде не проигрывал шесть подач за два сета, поэтому просто катастрофа. Объяснений особо нет. Тренировался, в принципе, неплохо. Уже ничего не изменишь. Остаётся двигаться дальше, — сказал Медведев в интервью «Больше!»