Медведев – о вылете с «Мастерса» в Монреале: один из худших матчей за мою жизнь
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал матч с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом во втором круге «Мастерса» в Монреале одним из худших в жизни. Россиянин уступил сопернику со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
– Даниил, сегодня явно был не твой день. Можешь объяснить?
– Да, был ужасный матч, наверное, один из худших вообще, чуть ли не за мою жизнь. По-моему, никогда в жизни на харде не проигрывал шесть подач за два сета, поэтому просто катастрофа. Объяснений особо нет. Тренировался, в принципе, неплохо. Уже ничего не изменишь. Остаётся двигаться дальше, — сказал Медведев в интервью «Больше!»
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