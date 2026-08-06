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Медведев – о вылете с «Мастерса» в Монреале: один из худших матчей за мою жизнь

Медведев – о вылете с «Мастерса» в Монреале: один из худших матчей за мою жизнь
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал матч с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом во втором круге «Мастерса» в Монреале одним из худших в жизни. Россиянин уступил сопернику со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

– Даниил, сегодня явно был не твой день. Можешь объяснить?
– Да, был ужасный матч, наверное, один из худших вообще, чуть ли не за мою жизнь. По-моему, никогда в жизни на харде не проигрывал шесть подач за два сета, поэтому просто катастрофа. Объяснений особо нет. Тренировался, в принципе, неплохо. Уже ничего не изменишь. Остаётся двигаться дальше, — сказал Медведев в интервью «Больше!»

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