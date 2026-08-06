«Не хочется искать оправданий». Медведев — о поражении от ван де Зандсхулпа в Монреале
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, уступивший на старте «Мастерса» в Монреале нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 3:6, 6:7 (5:7), заявил, что не хочет искать оправданий неудачному выступлению.
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
– Ботик только что сказал, что было трудно подавать. Кажется, у тебя тоже были проблемы с подачей.
– Да я не могу сказать так. Вроде бы… Ну, опять же, не первый раз играю на центральном корте, и здесь в Монреале играл хорошо несколько раз, поэтому у меня лично нет объяснений, не хочется искать каких-то оправданий, просто отвратительный матч с моей стороны, больше мне сказать нечего, — сказал Медведев в интервью «Больше!»
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