«Не хочется искать оправданий». Медведев — о поражении от ван де Зандсхулпа в Монреале

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, уступивший на старте «Мастерса» в Монреале нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 3:6, 6:7 (5:7), заявил, что не хочет искать оправданий неудачному выступлению.

– Ботик только что сказал, что было трудно подавать. Кажется, у тебя тоже были проблемы с подачей.

– Да я не могу сказать так. Вроде бы… Ну, опять же, не первый раз играю на центральном корте, и здесь в Монреале играл хорошо несколько раз, поэтому у меня лично нет объяснений, не хочется искать каких-то оправданий, просто отвратительный матч с моей стороны, больше мне сказать нечего, — сказал Медведев в интервью «Больше!»