Даниил Медведев рассказал о своих планах после поражения на «Мастерсе» в Монреале

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах после поражения на старте «Мастерса» в Монреале. В матче второго круга россиянин уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу, занимающему в рейтинге АТР 70-е место, со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

– А сейчас что, где? Работаете дальше здесь или в Цинциннати?

– Ну, я здесь записан в пару, поэтому сыграю пару, посмотрим, может, как-то получится в паре набрать уверенность, почему нет. Уже, по-моему, завтра нас поставили, поэтому буду играть в паре, тренироваться. И в зависимости от пары посмотрим, когда полечу. Надеюсь, что смогу набрать форму, – сказал Медведев в интервью «Больше!»