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Даниил Медведев рассказал о своих планах после поражения на «Мастерсе» в Монреале

Даниил Медведев рассказал о своих планах после поражения на «Мастерсе» в Монреале
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах после поражения на старте «Мастерса» в Монреале. В матче второго круга россиянин уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу, занимающему в рейтинге АТР 70-е место, со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
Даниил Медведев
6
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		7 7
         
Ботик ван де Зандсхулп
70
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп

– А сейчас что, где? Работаете дальше здесь или в Цинциннати?
– Ну, я здесь записан в пару, поэтому сыграю пару, посмотрим, может, как-то получится в паре набрать уверенность, почему нет. Уже, по-моему, завтра нас поставили, поэтому буду играть в паре, тренироваться. И в зависимости от пары посмотрим, когда полечу. Надеюсь, что смогу набрать форму, – сказал Медведев в интервью «Больше!»

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