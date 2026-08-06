Даниил Медведев рассказал о своих планах после поражения на «Мастерсе» в Монреале
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о планах после поражения на старте «Мастерса» в Монреале. В матче второго круга россиянин уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу, занимающему в рейтинге АТР 70-е место, со счётом 3:6, 6:7 (5:7).
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 02:10 МСК
6
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
70
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
– А сейчас что, где? Работаете дальше здесь или в Цинциннати?
– Ну, я здесь записан в пару, поэтому сыграю пару, посмотрим, может, как-то получится в паре набрать уверенность, почему нет. Уже, по-моему, завтра нас поставили, поэтому буду играть в паре, тренироваться. И в зависимости от пары посмотрим, когда полечу. Надеюсь, что смогу набрать форму, – сказал Медведев в интервью «Больше!»
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