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«Директор турнира, наверное, в восторге». Журналист Морон — о провале сеяных в Монреале

«Директор турнира, наверное, в восторге». Журналист Морон — о провале сеяных в Монреале
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Испанский журналист, главный редактор теннисного издания Punto de Break Хосе Морон отреагировал на проигрыш сразу нескольких сеяных игроков на «Мастерсе» в Монреале.

«В Монреале не прошло и четырёх игровых дней, а уже вот какой бардак. В свой первый день проиграли такие сеяные, как Зверев, Медведев, Коболли, Фриц, Рублёв, Серундоло, Вашеро, Хачанов, Умбер, Табило, а Оже-Альяссим снялся. И если добавить факт, что Алькарас, Синнер и Джокович вообще отсутствуют здесь, директор турнира, наверное, в восторге», — написал Морон у себя на странице в соцсети.

Россиян в сетке одиночного разряда «Мастерса» в Монреале не осталось.

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