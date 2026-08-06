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«Впервые попросил об автографе». Монфис подписал Тьену мяч после матча в Монреале

«Впервые попросил об автографе». Монфис подписал Тьену мяч после матча в Монреале
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19-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен попросил двукратного полуфиналиста турниров «Большого шлема» француза Гаэля Монфиса подписать на память мяч после их совместного матча во втором круге «Мастерса» в Монреале. Встреча, которая продлилась 2 часа 1 минуту, завершилась победой Тьена со счётом 6:3, 0:6, 6:3.

Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 04:05 МСК
Лёнер Тьен
19
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		0 6
3 		6 3
         
Гаэль Монфис
347
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

Позднее Тьен опубликовал у себя на странице в соцсети фотографию полученного сувенира. «Впервые попросил об автографе», – написал он.

Фото: Личный архив Лёнера Тьена

В следующем круге Тьен сразится с соотечественником Томом Полом (21-я ракетка мира). В прошлом году победителем канадского «Мастерса», который тогда прошёл в Торонто, стал Бен Шелтон.

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