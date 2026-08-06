«Впервые попросил об автографе». Монфис подписал Тьену мяч после матча в Монреале

19-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен попросил двукратного полуфиналиста турниров «Большого шлема» француза Гаэля Монфиса подписать на память мяч после их совместного матча во втором круге «Мастерса» в Монреале. Встреча, которая продлилась 2 часа 1 минуту, завершилась победой Тьена со счётом 6:3, 0:6, 6:3.

Позднее Тьен опубликовал у себя на странице в соцсети фотографию полученного сувенира. «Впервые попросил об автографе», – написал он.

Фото: Личный архив Лёнера Тьена

В следующем круге Тьен сразится с соотечественником Томом Полом (21-я ракетка мира). В прошлом году победителем канадского «Мастерса», который тогда прошёл в Торонто, стал Бен Шелтон.