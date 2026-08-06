«Впервые попросил об автографе». Монфис подписал Тьену мяч после матча в Монреале
Поделиться
19-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен попросил двукратного полуфиналиста турниров «Большого шлема» француза Гаэля Монфиса подписать на память мяч после их совместного матча во втором круге «Мастерса» в Монреале. Встреча, которая продлилась 2 часа 1 минуту, завершилась победой Тьена со счётом 6:3, 0:6, 6:3.
Монреаль. 2-й круг
06 августа 2026, четверг. 04:05 МСК
19
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|0
|6
|
|6
|3
347
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Позднее Тьен опубликовал у себя на странице в соцсети фотографию полученного сувенира. «Впервые попросил об автографе», – написал он.
Фото: Личный архив Лёнера Тьена
В следующем круге Тьен сразится с соотечественником Томом Полом (21-я ракетка мира). В прошлом году победителем канадского «Мастерса», который тогда прошёл в Торонто, стал Бен Шелтон.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 августа 2026
-
23:16
-
22:52
-
22:05
-
22:03
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
19:54
-
19:24
-
19:14
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
16:57
-
16:27
-
15:58
-
15:00
-
14:46
-
14:20
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:59
-
12:56
-
12:18
-
12:08
-
11:55
-
11:48
-
11:28
-
11:06
-
11:05