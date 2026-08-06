«Сыграл в 10 раз хуже, чем на тренировке». Медведев — после поражения в Монреале

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение от нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа во втором круге «Мастерса» в Монреале.
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— Мы видим, что множество сеяных рано проигрывают на этом турнире. Как бы вы это объяснили?
— Насчёт других — вообще без понятия. Я просто провёл не очень хороший матч и проиграл. Вот и всё, что могу сказать о себе.
— Присутствует ли фактор первого матча на харде и адаптации к мячам?
— Может быть, но это не оправдание. Если хочу выигрывать матчи, должен играть лучше, чем вчера. Это печально, но опять же — матч закончился, сейчас ничего не могу поделать.
— Как вы себя чувствовали перед матчем?
— Прекрасно. У меня были очень хорошие тренировки, я побеждал большую часть ребят. Думаю, на тренировке проиграл лишь один сет. Играл хорошо, а сегодня выступил в 10 раз хуже. Так бывает, но не должно такого происходить, если ты намерен выиграть, — сказал Медведев в микст-зоне после матча.
- 7 августа 2026
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