Анна Калинская — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча «тысячника» в Торонто

Сегодня, 6 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг сразятся две россиянки – 21-я ракетка мира Анна Калинская и Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 17-е место.

Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Калинской и Шнайдер. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Калинской. Она выиграла у Шнайдер во втором круге турнира в Токио в 2025 году — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5). «Тысячник» в Торонто завершится 13 августа.