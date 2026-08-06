Анна Калинская — Диана Шнайдер: текстовая онлайн-трансляция матча «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 6 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг сразятся две россиянки – 21-я ракетка мира Анна Калинская и Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 17-е место.
Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 20:30 МСК
21
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Начало встречи запланировано на 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Калинской и Шнайдер. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Калинской. Она выиграла у Шнайдер во втором круге турнира в Токио в 2025 году — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5). «Тысячник» в Торонто завершится 13 августа.
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