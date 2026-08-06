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Елена Рыбакина ответила, что хотела бы улучшить в своей игре

Елена Рыбакина ответила, что хотела бы улучшить в своей игре
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Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над австралийкой Дарьей Касаткиной во втором круге «тысячника» в Торонто ответила, что хотела бы усовершенствовать в своей игре.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 19:40 МСК
Дарья Касаткина
61
Австралия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Елена Рыбакина
2
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Определённо хочется видеть лучший процент подачи. Поскольку это моё преимущество, лучше, когда она работает — и ты, конечно, ощущаешь себя увереннее.

Чувствую, что всё ещё адаптируюсь после смены часовых поясов и прочего, поэтому, возможно, уровень энергии мог бы быть лучше. Но она сложный соперник. Для первого матча было не так плохо, но я, естественно, хочу улучшаться», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.

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