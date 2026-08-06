Елена Рыбакина ответила, что хотела бы улучшить в своей игре

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над австралийкой Дарьей Касаткиной во втором круге «тысячника» в Торонто ответила, что хотела бы усовершенствовать в своей игре.

«Определённо хочется видеть лучший процент подачи. Поскольку это моё преимущество, лучше, когда она работает — и ты, конечно, ощущаешь себя увереннее.

Чувствую, что всё ещё адаптируюсь после смены часовых поясов и прочего, поэтому, возможно, уровень энергии мог бы быть лучше. Но она сложный соперник. Для первого матча было не так плохо, но я, естественно, хочу улучшаться», — сказала Рыбакина на послематчевой пресс-конференции.