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Каролин Гарсия сообщила о рождении сына

Каролин Гарсия сообщила о рождении сына
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Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия сообщила у себя на странице в соцсети, что родила сына. Мальчика назвали Пабло, его отцом является Борха Дюран, с которым теннисистка вместе ведёт подкаст Tennis Insider Club. Точная дата рождения ребёнка не названа.

Фото: Личный архив Каролин Гарсии

Фото: Личный архив Каролин Гарсии

«Пабло. Наш маленький мальчик здесь, с нами. Словами не описать, как прекрасно стать родителями. Благодарны богу, что всё прошло хорошо и мы вернулись домой с нашим маленьким принцем», — написала Гарсия под коллекцией фото из госпиталя.

Гарсия завершила свою профессиональную карьеру в конце августа 2025 года после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата США. За свою карьеру француженка выиграла 11 турниров WTA, в том числе Итоговый турнир WTA — 2022 в Форт-Уэйре, США.

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