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«Я и не ожидал хорошей игры на этой неделе». Александр Зверев — о поражении в Монреале

«Я и не ожидал хорошей игры на этой неделе». Александр Зверев — о поражении в Монреале
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Монреале, где уступил нидерландцу Таллону Грикспору (7:6 (7:3), 2:6, 4:6).

Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		2 4
6 3 		6 6
         
Таллон Грикспор
69
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

«Честно говоря, я и не ожидал хорошей игры на этой неделе. Говорил это ещё до начала турнира. Несмотря на то, что играл очень хорошо в последние месяцы, взял небольшой отдых. Потом потренировался, однако соревнования – это другое. Не ожидал хорошей игры, но в то же время не подразумевал, что всё будет настолько плохо. Возможно, это был худший мой матч в сезоне. В этом году у меня было не так много плохих игр, но эта определённо стала самой плохой. Но ничего, таков процесс. В теннисе есть взлёты и падения, сейчас нужно вернуться на уровень, который демонстрировал в последние месяцы», – цитирует Зверева Punto de Break.

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