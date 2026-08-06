Зверев прокомментировал эпизод с недомоганием болельщика на трибуне в Монреале
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал эпизод, когда на его с Таллоном Грикспором матче «Мастерса» в Монреале болельщик почувствовал недомогание. Зверев в третьем сете взял со своего места воду и полотенце и отнёс их на трибуну зрителю.
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|2
|4
|
|6
|6
69
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
«Человеческое здоровье превыше всего. В конце концов, мы всего лишь играли в теннис. Я бы пережил, если бы проиграл матч, но если у кого-то есть проблемы со здоровьем, самое главное — оказать помощь и позаботиться о нём. Сегодняшняя жара не была чем-то выдающимся. У нас в Европе лето очень-очень жаркое, бывало и жарче, чем тут сегодня. Лично я не ощутил никаких проблем из-за температуры воздуха», — приводит слова Зверева Punto de Break.
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