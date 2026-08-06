«Одна из моих самых особенных». Грикспор — о победе над Зверевым на «Мастерсе» в Монреале
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69-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор назвал победу над немцем Александром Зверевым, занимающим в рейтинге АТР третье место, во втором круге «Мастерса» в Монреале одной из самых особенных в карьере. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.
Монреаль. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:30 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
69
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
«Это одна из моих самых особенных побед. У меня был тяжёлый сезон. Пару раз я был близок к тому, чтобы всё бросить, но стал работать всё усерднее и усерднее, достигнув неплохого уровня на тренировках за последние пару недель. Чувствовал, что это вопрос времени. Эта победа особенна, в частности над таким игроком, как Саша», — приводит слова Грикспора официальный сайт АТР.
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