«Одна из моих самых особенных». Грикспор — о победе над Зверевым на «Мастерсе» в Монреале

69-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор назвал победу над немцем Александром Зверевым, занимающим в рейтинге АТР третье место, во втором круге «Мастерса» в Монреале одной из самых особенных в карьере. Встреча завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:4.

«Это одна из моих самых особенных побед. У меня был тяжёлый сезон. Пару раз я был близок к тому, чтобы всё бросить, но стал работать всё усерднее и усерднее, достигнув неплохого уровня на тренировках за последние пару недель. Чувствовал, что это вопрос времени. Эта победа особенна, в частности над таким игроком, как Саша», — приводит слова Грикспора официальный сайт АТР.