«Мне был очень нужен этот отдых». М. Андреева — о том, сколько не играла после Уимблдона

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, сколько не играла в теннис после Уимблдона-2026, а также поделилась ожиданиями от матча третьего круга «тысячника» в Торонто. На старте турнира в Канаде Мирра уверенно одолела чешку Каролину Плишкову — 6:0, 6:2.
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«Думаю, мне был очень нужен этот отдых. Просто хотела отключиться полностью от тенниса и перевести дыхание. Я не играла почти две недеии, было здорово смочь полностью забыть обо всём. Но на самом деле мне очень хотелось начать играть, потому что я немного устала от тренировок. Поэтому на эмоциях начинаю турнир здесь.
Следующий матч с Фернандес, уверена, будет тяжёлым. В первую очередь она играет дома, поэтому, очевидно, публика будет её поддерживать. К тому же она потрясающая теннисистка. Последний наш матч был очень сложным. Думаю, эта встреча будет зрелищной для публики, но непростой для нас обеих. Нам с Кончитой следует как можно лучше подготовиться к ней», — приводит слова Андреевой Punto de Break.
- 7 августа 2026
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