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Мирра Андреева — об ожиданиях от US Open — 2026: надеюсь, что сыграю получше

Мирра Андреева — об ожиданиях от US Open — 2026: надеюсь, что сыграю получше
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от US Open — 2026, где надеется улучшить свой результат по сравнению с предыдущими выступлениями. На мэйджоре в Нью-Йорке россиянка не проходила дальше третьего круга. На старте «тысячника» в Торонто Андреева одолела чешку Каролину Плишкову (6:0, 6:1).

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:15 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		2
         
Каролина Плишкова
66
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова

«Я хочу надеяться, что он удастся. Однажды это должно получиться. По какой-то причине US Open – это мэйджор, где мой лучший результат – это лишь третий круг. Мне нравится играть в Нью-Йорке, но да, пока это не лучшее, что есть. Надеюсь, что в этом году, или в следующем, всё получится, и я сыграю на этом турнире «Большого шлема» получше», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

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