Мирра Андреева — об ожиданиях от US Open — 2026: надеюсь, что сыграю получше

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от US Open — 2026, где надеется улучшить свой результат по сравнению с предыдущими выступлениями. На мэйджоре в Нью-Йорке россиянка не проходила дальше третьего круга. На старте «тысячника» в Торонто Андреева одолела чешку Каролину Плишкову (6:0, 6:1).

«Я хочу надеяться, что он удастся. Однажды это должно получиться. По какой-то причине US Open – это мэйджор, где мой лучший результат – это лишь третий круг. Мне нравится играть в Нью-Йорке, но да, пока это не лучшее, что есть. Надеюсь, что в этом году, или в следующем, всё получится, и я сыграю на этом турнире «Большого шлема» получше», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.