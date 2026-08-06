Мирра Андреева — об ожиданиях от US Open — 2026: надеюсь, что сыграю получше
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Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от US Open — 2026, где надеется улучшить свой результат по сравнению с предыдущими выступлениями. На мэйджоре в Нью-Йорке россиянка не проходила дальше третьего круга. На старте «тысячника» в Торонто Андреева одолела чешку Каролину Плишкову (6:0, 6:1).
Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 22:15 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
66
Каролина Плишкова
К. Плишкова
«Я хочу надеяться, что он удастся. Однажды это должно получиться. По какой-то причине US Open – это мэйджор, где мой лучший результат – это лишь третий круг. Мне нравится играть в Нью-Йорке, но да, пока это не лучшее, что есть. Надеюсь, что в этом году, или в следующем, всё получится, и я сыграю на этом турнире «Большого шлема» получше», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.
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