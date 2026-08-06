«Всё сводится к подготовке и настрою». Рыбакина — об уверенности на хардовых турнирах

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, придаёт ли ей уверенности возвращение на хардовые корты.

— У вас был отличный старт сезона — очевидно, победа в Мельбурне и выход в финал Индиан-Уэллса. Оба этих турнира проходили на харде. Чувствуете ли вы, что возвращение на хард добавляет уверенности в вашей игре, или поверхность вообще не имеет значения?

— Чувствую, что могу хорошо играть на всех покрытиях. В этот раз, может быть, на траве результат был не тот, что я хотела, и на грунте тоже. Но я не думаю, что дело в покрытии или в чём-то подобном. Скорее всего, всё сводится к подготовке и настрою, с которым ты выходишь на турнир.

Я, безусловно, рада вернуться на хард, поскольку хардовый сезон обычно дольше — начало года и конец года. Так что подготовка к разным покрытиям отличается, но мне приятно быть на хард-корте, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.