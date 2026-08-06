Елена Рыбакина: иногда мне требуется больше времени, чтобы привыкнуть к покрытию

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как подготовка к грунтовым и травяным турнирам повлияла на результат.

— Вы упомянули подготовку как важный фактор. Считаете ли вы, что подготовка к грунту или траве в этот раз была не так идеальна, как вы надеялись?

— Мы тренировались, я бы сказала, в достаточной степени. Мы сделали всё возможное. Но этого не хватило.

Иногда мне требуется больше времени, чтобы привыкнуть к покрытию. Плюс, конечно, зависит от того, как ты начинаешь эти турниры.

Далее идёт уверенность: либо она есть, либо ты недостаточно сыграл матчей. Но я считаю, что мы сделали всё, что могли. Также не всегда я физически готова играть на максимум. Так что приходится адаптироваться. Но, думаю, в этот раз мы действительно сделали более хорошую работу, посмотрим, как пройдёт этот хардовый сезон, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.