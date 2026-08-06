«Полностью согласна со всеми правилами». М. Андреева — о гендерном тесте для теннисисток

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о введении в туре WTA гендерных тестов для теннисисток.

— WTA недавно сказала, что они введут одноразовое гендерное тестирование игроков. Какие у вас мысли по этому поводу и насколько тур подготовил вас к таким изменениям?

— На данный момент моё внимание сосредоточено на том, чтобы показывать свой лучший теннис на каждом турнире — Торонто, Цинциннати, Нью‑Йорк, на всех турнирах, где мне предстоит играть. Я полностью согласна со всеми правилами, которые применяет WTA, и буду им следовать, — сказала Андреева на пресс-конференции.