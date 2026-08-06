«Просто лежит в шкафу». Мирра Андреева — о бейдже со значками «Ролан Гаррос» — 2026

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, где хранит бейдж со значками с «Ролан Гаррос» — 2026.

— На «Ролан Гаррос» у вас был бейдж со значками. Где он сейчас?

— О, он дома. Я его не оформила в рамку, как хотела, он просто лежит у меня в шкафу на верхней полке. Я положила его туда, чтобы всегда видеть, — сказала Андреева на пресс-конференции.

В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Мирра Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску о счётом 6:3, 6:2. Россиянке удалось собрать все памятные значки, которые организаторы турнира выдают участникам по мере прохождения кругов.