«Матч был довольно непростым». Гауфф — о выходе в третий круг турнира в Торонто

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала победу над соотечественницей Кейлой Дей, занимающей 131-е место в рейтинге, во втором круге турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. Матч закончился со счётом 6:2, 7:5.

— Расскажите, пожалуйста, о матче и как вы справлялись с сегодняшними условиями.

— Да, честно говоря, матч был довольно непростым — играть против левши всегда сложно. Рада, что смогла пройти дальше. Можно было, пожалуй, завершить всё чуть раньше, так что это единственное, что я могу сейчас себе упрекнуть.

— Защита — одна из ваших сильных сторон, но поражаетесь ли вы сами тому, как эволюционировала ваша защита?

— Да, это был удачный удар, точно (смеётся). Думаю, просто повезло. Я как бы шла в другую сторону, а в последний момент она, или я, поменяла направление.

Я, конечно, думаю, что тот удар был удачным, но часто выигрываю такие странные розыгрыши, так что, может, это не всегда просто везение. Но это действительно меняет ситуацию — ещё один мяч в счёт. Это навык, который я продолжаю оттачивать. Очевидно, стараюсь играть более агрессивно и не полагаться только на защиту. Но в тот момент у меня не было другого выбора, — сказала Гауфф на пресс-конференции.