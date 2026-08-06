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«Понимаю логику». Кори Гауфф высказалась о введении гендерных тестов в WTA-туре

«Понимаю логику». Кори Гауфф высказалась о введении гендерных тестов в WTA-туре
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о решении Женской теннисной ассоциации (WTA) ввести единый гендерный тест для всех теннисисток.

— WTA недавно заявила, что будет проводить гендерные тесты игрокам на туре. Какое у вас впечатление от этого, что вы об этом думаете и как тур подготовил вас к тому, что будет дальше?
— Насколько я понимаю, это тема обсуждается уже какое‑то время. Говорила с несколькими игроками, и многие узнали об этом только из пресс‑релиза. Думаю, общение между игроками по этому вопросу могло бы быть более прозрачным.

Что касается сути — я понимаю логику. Считаю, что такие разговоры вызвали много враждебности, мне это не очень нравится, но также понимаю биологические различия и необходимость защищать честность в женском спорте. Не знаю, как ответить так, чтобы люди не стали это перекручивать, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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