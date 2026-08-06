Кори Гауфф: иногда мне нравится смотреть, что люди говорят, но не во время турнира

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как справляется тем, что люди говорят о ней в социальных сетях.

— Как вы справляетесь с тем, что люди говорят о вас в соцсетях, и как это влияет на вас, учитывая, что вы часто видите такие вещи?

— Вижу себя часто, так что просто кликаю «неинтересно», «неинтересно», и алгоритм со временем перестаёт показывать то, что тебе не нужно.

Иногда мне нравится смотреть, что люди говорят, но не во время турнира. В турнире я обычно пользуюсь этой кнопкой. А когда не соревнуюсь, то смотрю. Большинство роликов в TikTok — хорошие. Там мне не очень часто грубят. В основном вижу хорошие вещи. Это приятно. Но мне тоже нравится видеть критику — что думают со стороны. И иногда они правы, а иногда ошибаются, — сказала Гауфф на пресс-конференции.