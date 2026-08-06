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Кори Гауфф: иногда мне нравится смотреть, что люди говорят, но не во время турнира

Кори Гауфф: иногда мне нравится смотреть, что люди говорят, но не во время турнира
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как справляется тем, что люди говорят о ней в социальных сетях.

— Как вы справляетесь с тем, что люди говорят о вас в соцсетях, и как это влияет на вас, учитывая, что вы часто видите такие вещи?
— Вижу себя часто, так что просто кликаю «неинтересно», «неинтересно», и алгоритм со временем перестаёт показывать то, что тебе не нужно.

Иногда мне нравится смотреть, что люди говорят, но не во время турнира. В турнире я обычно пользуюсь этой кнопкой. А когда не соревнуюсь, то смотрю. Большинство роликов в TikTok — хорошие. Там мне не очень часто грубят. В основном вижу хорошие вещи. Это приятно. Но мне тоже нравится видеть критику — что думают со стороны. И иногда они правы, а иногда ошибаются, — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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