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Талия Гибсон — Екатерина Александрова: результат матча 6 августа, счёт 1:2, 3-й круг турнира в Торонто

Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Торонто
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (74-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 18:10 МСК
Талия Гибсон
74
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 3
5 		6 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Александрова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Гибсон восемь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Следующей соперницей Екатерины Александровой в Торонто станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) — Арина Соболенко (Беларусь).

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