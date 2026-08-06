Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Торонто
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге соревнований она обыграла представительницу Австралии Талию Гибсон (74-я в рейтинге) со счётом 5:7, 6:1, 6:3.
Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 18:10 МСК
74
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|3
|
|6
|6
19
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В её рамках Александрова шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Гибсон восемь эйсов, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Следующей соперницей Екатерины Александровой в Торонто станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) — Арина Соболенко (Беларусь).
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