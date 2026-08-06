«Он же становится старше». Фонсека — об идее Джоковича изменить формат матчей

Бразильский теннисист Жоао Фонсека, занимающий 27-ю строчку рейтинга, прокомментировал идею серба Новака Джоковича (пятый в рейтинге) изменить формат матчей в теннисе.

— Недавно Новак Джокович заявил, что систему подсчёта очков нужно серьёзно пересмотреть. Он предложил играть сеты до четырёх геймов вместо шести, а матчи — до трёх побед в сетах, а не до двух. Что ты думаешь об этом?

— Ну, я хорошо играл в сеты до четырёх геймов на Итоговом турнире среди молодёжи [Next Gen]. Так что я не могу жаловаться. Но я думаю, Новак говорит так из-за своего физического состояния. Он же становится старше (смеётся). Вот что я думаю.

Я не говорю, что это плохо или хорошо, но я знаю, что классический теннис, история тенниса — это сеты до шести геймов, и это важно. Но я не могу жаловаться, потому что у меня были хорошие результаты и с новым форматом, – приводит слова Фонсеки пресс-служба «Мастерса» в Монреале.