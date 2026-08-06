«У меня нет её номера телефона». Фернандес — о дружбе с Александрой Эалой

34-я ракетка мира канадка Лейла Фернандес рассказала о дружбе с филиппинской теннисисткой Александрой Эалой, занимающей 20-ю строчку рейтинга.

— Эала сказала, что считает тебя подругой. Как развивались ваши отношения?

— Да, она подруга. Она хорошая девушка. К сожалению, у меня не так много времени из-за плотного графика, чтобы часто с ней общаться, но, когда мы пересекаемся на турнирах, мы всегда рады видеть друг друга. Она очень позитивный человек, и я ценю нашу дружбу. Но вообще… если честно, у меня нет её номера телефона (смеётся), – приводит слова Фернандес пресс-служба «Мастерса» в Торонто (Канада).