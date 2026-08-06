Ига Швёнтек разгромила Викторию Голубич в третьем круге турнира в Торонто
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге она обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (51-я в рейтинге) со счётом 6:2.
Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 19:40 МСК
51
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
0 : 2
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8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Швёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Голубич ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
В четвёртом круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Киз (США).
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