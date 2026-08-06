Ига Швёнтек разгромила Викторию Голубич в третьем круге турнира в Торонто

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге она обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (51-я в рейтинге) со счётом 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Швёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Голубич ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В четвёртом круге соревнований Ига Швёнтек сыграет с победительницей матча Марта Костюк (Украина) — Мэдисон Киз (США).