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Калинская — Шнайдер: Диана выиграла первый сет третьего круга «тысячника» в Торонто

Калинская — Шнайдер: Диана выиграла первый сет третьего круга «тысячника» в Торонто
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Сегодня, 6 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжается турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг играют две россиянки – 21-я ракетка мира Анна Калинская и Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 17-е место. После первого сета счёт 6:3 в пользу Шнайдер.

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 20:30 МСК
Анна Калинская
21
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Калинской и Шнайдер. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Калинской. Она выиграла у Шнайдер во втором круге турнира в Токио в 2025 году — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5). «Тысячник» в Торонто завершится 13 августа.

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