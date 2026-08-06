Калинская — Шнайдер: Диана выиграла первый сет третьего круга «тысячника» в Торонто

Сегодня, 6 августа, на хардовых кортах Торонто, Канада, продолжается турнир категории WTA-1000. В рамках игрового дня за выход в четвёртый круг играют две россиянки – 21-я ракетка мира Анна Калинская и Диана Шнайдер, занимающая в мировом рейтинге 17-е место. После первого сета счёт 6:3 в пользу Шнайдер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между Калинской и Шнайдер. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Калинской. Она выиграла у Шнайдер во втором круге турнира в Токио в 2025 году — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5). «Тысячник» в Торонто завершится 13 августа.