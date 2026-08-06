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«Отличная тренировка». Арина Соболенко оценила условия на «тысячнике» в Торонто

«Отличная тренировка». Арина Соболенко оценила условия на «тысячнике» в Торонто
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила условия на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге соревнований она обыграла японку Моюку Утидзиму — 6:3, 6:3.

Торонто. 2-й круг
05 августа 2026, среда. 02:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Моюка Утидзима
111
Япония
Моюка Утидзима
М. Утидзима

— Я довольна своей игрой. Мне понравилась борьба. Знала, что после небольшого перерыва могу испытывать трудности, но была к этому готова. Рада, что была готова ментально и физически.

— Интересно, как вы оценили условия на корте. Был ветер. Некоторые игроки за годы говорили, что порой условия непростые. Как вам было играть при таких обстоятельствах?
— О, мне это нравится. Для меня это отличная тренировка. Мне нужно восстановиться после длинных розыгрышей. Мне надо отрабатывать сложные позиции, чтобы в более важных матчах я могла показывать максимум. Мне нравится играть в непростых условиях. Было немного ветрено, немного подпрыгивал мяч, иногда были странные отскоки, так что мне действительно это понравилось, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

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