«Отличная тренировка». Арина Соболенко оценила условия на «тысячнике» в Торонто

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила условия на турнире WTA-1000 в Торонто, Канада. Во втором круге соревнований она обыграла японку Моюку Утидзиму — 6:3, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
— Я довольна своей игрой. Мне понравилась борьба. Знала, что после небольшого перерыва могу испытывать трудности, но была к этому готова. Рада, что была готова ментально и физически.
— Интересно, как вы оценили условия на корте. Был ветер. Некоторые игроки за годы говорили, что порой условия непростые. Как вам было играть при таких обстоятельствах?
— О, мне это нравится. Для меня это отличная тренировка. Мне нужно восстановиться после длинных розыгрышей. Мне надо отрабатывать сложные позиции, чтобы в более важных матчах я могла показывать максимум. Мне нравится играть в непростых условиях. Было немного ветрено, немного подпрыгивал мяч, иногда были странные отскоки, так что мне действительно это понравилось, — сказала Соболенко на пресс-конференции.
- 7 августа 2026
-
23:16
-
22:52
-
22:05
-
22:03
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
19:54
-
19:24
-
19:14
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
16:57
-
16:27
-
15:58
-
15:00
-
14:46
-
14:20
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:59
-
12:56
-
12:18
-
12:08
-
11:55
-
11:48
-
11:28
-
11:06
-
11:05