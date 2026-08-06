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«У меня нет никаких возражений». Пегула — о генетическом тестировании

«У меня нет никаких возражений». Пегула — о генетическом тестировании
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Третья ракетка мира американка Джессика Пегула высказалась о новом генетическом тестировании WTA.

— Я думаю, что WTA просто хотела обновить свою политику, основываясь на том, что они видели в других спортивных организациях. На данный момент у меня нет никаких возражений. Очевидно, теперь, когда мы здесь, в Торонто, на большем турнире, и когда начнётся тестирование в Цинциннати, мы увидим, будут ли какие-то отклики от игроков. Пока никто ничего не говорил, и я думаю, что это просто решение тура обновить политику, и как есть, так есть.

— То есть тестирование начнётся в Цинциннати?
— Думаю, да.

— Тебе уже сказали?
— Нет, мне только кажется, что это начнётся в Цинциннати. Мои предположения.

— А тебе уже сообщили детали о том, как это будет происходить?
— О да. Да, у нас было целое обучение, мы должны были посмотреть видео и пройти через всё это — своего рода введение в образовательную программу и объяснение, зачем это делается. Это не было просто «вы должны это сделать». Было много образовательной работы и предварительной подготовки, которую игроки должны были пройти, – приводит слова Пегулы пресс-служба «Мастерса» в Торонто.

Теннисистки будут обязаны пройти тестирование на наличие гена SRY, который запускает развитие организма по мужскому типу.

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