15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко: мне нравится делиться с болельщиками чуть большей частью себя

Арина Соболенко: мне нравится делиться с болельщиками чуть большей частью себя
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что нового узнала о себе с тех пор, как начала вести YouTube-канал.

— Прошёл год с тех пор, как вы начали вести влог. Год назад вышел ваш первый эпизод.
— Уже вышло три новых эпизода.

— Три новых эпизода в этом сезоне. Что вы узнали о себе, занимаясь влогом с точки зрения продакшена и участия в нём?
— О, ничего принципиально нового я не узнала. Но мне нравится делиться с болельщиками чуть большей частью себя. Мне нравится поддерживать связь и показывать мелочи, которые не всегда можно показать в соцсетях. Поэтому мне нравится снимать влог, и я получаю от этого удовольствие, — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Материалы по теме
«Отличная тренировка». Арина Соболенко оценила условия на «тысячнике» в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android