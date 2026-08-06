Арина Соболенко: мне нравится делиться с болельщиками чуть большей частью себя

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что нового узнала о себе с тех пор, как начала вести YouTube-канал.

— Прошёл год с тех пор, как вы начали вести влог. Год назад вышел ваш первый эпизод.

— Уже вышло три новых эпизода.

— Три новых эпизода в этом сезоне. Что вы узнали о себе, занимаясь влогом с точки зрения продакшена и участия в нём?

— О, ничего принципиально нового я не узнала. Но мне нравится делиться с болельщиками чуть большей частью себя. Мне нравится поддерживать связь и показывать мелочи, которые не всегда можно показать в соцсетях. Поэтому мне нравится снимать влог, и я получаю от этого удовольствие, — сказала Соболенко на пресс-конференции.