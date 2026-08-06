15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Диана Шнайдер: результат матча 6 августа, счёт 0:2, 3-й круг турнира в Торонто

Диана Шнайдер обыграла Анну Калинскую и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
Комментарии

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге соревнований она обыграла соотечественницу Анну Калинскую (21-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 20:30 МСК
Анна Калинская
21
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Диана Шнайдер
17
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Калинской четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Следующей соперницей Дианы Шнайдер в Торонто станет победительница матча Джессика Пегула (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

Календарь турнира в Торонто
Сетка турнира в Торонто
Материалы по теме
Ига Швёнтек разгромила Викторию Голубич в третьем круге турнира в Торонто
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android