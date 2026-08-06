Диана Шнайдер обыграла Анну Калинскую и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге соревнований она обыграла соотечественницу Анну Калинскую (21-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Шнайдер три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Калинской четыре эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Следующей соперницей Дианы Шнайдер в Торонто станет победительница матча Джессика Пегула (США) — Камилла Рахимова (Узбекистан).