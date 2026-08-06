«Не смотрю игры своих следующих соперниц». Швёнтек — о подготовке к матчам

Восьмая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, как она будет восстанавливаться после матча третьего круга «Мастерса» в Торонто (Канада), который она выиграла у швейцарки Виктории Голубич (51-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:1.

— Собираешься ли ты поехать в отель и отдохнуть? Тебе предстоит играть с победительницей пары Марта Костюк — Мэдисон Киз.

— Восстановление — сейчас самое главное. Конечно, я подготовлюсь тактически. Не знаю, буду ли я смотреть их матч или нет. Посмотрим, как пройдёт день. Обычно я не смотрю матчи своих следующих соперниц. Если и посмотрю, это будет дополнительный плюс. Но если нет — тоже ничего страшного. Я сосредоточусь на себе и просто отдохну сегодня, – сказала Швёнтек в интервью на корте.