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Джессика Пегула — Камилла Рахимова: результат матча 6 августа, счёт 2:0, 3-й круг турнира в Торонто

Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира в Торонто, где сыграет с Дианой Шнайдер
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге она обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (83-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:0.

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 21:30 МСК
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Камилла Рахимова
83
Узбекистан
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Пегула один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Рахимовой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге соревнований Джессика Пегула сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (17-я в рейтинге).

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