Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира в Торонто, где сыграет с Дианой Шнайдер

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Торонто, Канада. В третьем круге она обыграла представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову (83-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. В её рамках Пегула один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Рахимовой ни одного эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В четвёртом круге соревнований Джессика Пегула сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер (17-я в рейтинге).