Осака — о US Open — 2025: часть меня думает, что я шла уверенной, поэтому так выступила

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как результат на US Open — 2025 повлиял на её уверенность. В 1/2 финала Осака уступила американке Аманде Анисимовой.
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— Готовясь к US Open, в прошлом году вы дошли до полуфинала. Насколько этот результат вернул вам уверенность в том, что вы способны пройти далеко на «Большом шлеме»?
— Да, это определённо очень сильно подняло мне настроение. Забавно: я говорила Томашу и команде, что после поражения в первом или втором круге в Вашингтоне в прошлом году у нас был сбор, и я сказала, что всё ещё считаю себя одной из лучших в мире. Потом мы дошли до финала в Монреале и успешно выступили на US Open.
Часть меня думает, что я шла на тот «Шлем» уверенной, и, может быть, поэтому так выступила. Для меня это было очень приятно, потому что это мой любимый турнир, — сказала Осака на пресс-конференции.
- 7 августа 2026
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