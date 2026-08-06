Осака — о US Open — 2025: часть меня думает, что я шла уверенной, поэтому так выступила

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как результат на US Open — 2025 повлиял на её уверенность. В 1/2 финала Осака уступила американке Аманде Анисимовой.

— Готовясь к US Open, в прошлом году вы дошли до полуфинала. Насколько этот результат вернул вам уверенность в том, что вы способны пройти далеко на «Большом шлеме»?

— Да, это определённо очень сильно подняло мне настроение. Забавно: я говорила Томашу и команде, что после поражения в первом или втором круге в Вашингтоне в прошлом году у нас был сбор, и я сказала, что всё ещё считаю себя одной из лучших в мире. Потом мы дошли до финала в Монреале и успешно выступили на US Open.

Часть меня думает, что я шла на тот «Шлем» уверенной, и, может быть, поэтому так выступила. Для меня это было очень приятно, потому что это мой любимый турнир, — сказала Осака на пресс-конференции.