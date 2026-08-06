Осака — об образе на US Open — 2026: подсказка — Nike делает всё в стиле баскетбола

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака рассказала об образе, в котором сыграет на US Open — 2026.

— Вы говорили, что любите рассказывать истории через свои наряды. Есть ли какие‑то тизеры о том, какую историю вы хотите рассказать в Нью‑Йорке на US Open?

— Думаю, образ на этот US Open — один из моих любимых. И, наверное, главная подсказка — Nike делает всё в стиле баскетбола, так что это самый большой намёк, который я могу дать.

— Баскетбол — это подсказка?

— Да, — сказала Осака на пресс-конференции.

US Open — 2026 пройдёт с 30 августа по 12 сентября. Действующая чемпионка соревнований — Арина Соболенко.