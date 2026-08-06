«Довольна своими решениями на корте». Шнайдер — о победе над Калинской в Торонто

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над соотечественницей Анной Калинской в третьем круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.

«Паузы из-за дождя – это всегда непросто. Смотрела на небо и думала: «Боже мой, скоро польёт дождь? Мне надо поторопиться». Старалась сохранять концентрацию и думала: «Хорошо, если пойдёт дождь, то я с этим ничего не поделаю, мне просто нужно адаптироваться и постараться сыграть как можно лучше».

Да, я отдала подачу – в тот момент немного нервничала. Горжусь собой за то, как справилась с последующими геймами, отыгралась до 2:2 — это был плотный матч, и я довольна своими решениями на корте», — сказала Шнайдер в интервью на корте.