«Довольна своими решениями на корте». Шнайдер — о победе над Калинской в Торонто
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17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над соотечественницей Анной Калинской в третьем круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3.
Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 20:30 МСК
21
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|3
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|6
17
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
«Паузы из-за дождя – это всегда непросто. Смотрела на небо и думала: «Боже мой, скоро польёт дождь? Мне надо поторопиться». Старалась сохранять концентрацию и думала: «Хорошо, если пойдёт дождь, то я с этим ничего не поделаю, мне просто нужно адаптироваться и постараться сыграть как можно лучше».
Да, я отдала подачу – в тот момент немного нервничала. Горжусь собой за то, как справилась с последующими геймами, отыгралась до 2:2 — это был плотный матч, и я довольна своими решениями на корте», — сказала Шнайдер в интервью на корте.
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