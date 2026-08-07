«У нас отличная сетка». Шнайдер — об игре в паре с Мертенс на турнире в Торонто

17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об игре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс в парном разряде на турнире WTA-1000 в Торонто.

— У вас позже сегодня ещё парный матч с Элисе Мертенс — плотный график. Расскажите, как вы структурируете день, когда у вас два матча в один день.

— Да, сегодня очень плотный день: много переделки тейпов и много часов на площадке, но хорошо, что завтра я могу просто спланировать день как день отдыха с небольшой тренировкой. Всё зависит от того, с какой точки зрения смотреть: некоторым игрокам нравится играть два матча в день, некоторым — один одиночный, а на следующий день парный. Но, опять же, если идёт дождь, иногда приходится целый день ждать на месте, так что, если ты не играешь, можно просто потренироваться, сходить в зал и отдохнуть. Впрочем, я очень рада сыграть в паре с Элисе впервые, у нас отличная сетка, так что с нетерпением жду этого, — сказала Шнайдер в интервью на корте.