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«У нас отличная сетка». Шнайдер — об игре в паре с Мертенс на турнире в Торонто

«У нас отличная сетка». Шнайдер — об игре в паре с Мертенс на турнире в Торонто
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17-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер высказалась об игре с представительницей Бельгии Элисе Мертенс в парном разряде на турнире WTA-1000 в Торонто.

Торонто — парный разряд. 1-й круг
07 августа 2026, пятница. 01:45 МСК
Бьянка Фернандес
Канада
Бьянка Фернандес
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Б. Фернандес Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер

— У вас позже сегодня ещё парный матч с Элисе Мертенс — плотный график. Расскажите, как вы структурируете день, когда у вас два матча в один день.
— Да, сегодня очень плотный день: много переделки тейпов и много часов на площадке, но хорошо, что завтра я могу просто спланировать день как день отдыха с небольшой тренировкой. Всё зависит от того, с какой точки зрения смотреть: некоторым игрокам нравится играть два матча в день, некоторым — один одиночный, а на следующий день парный. Но, опять же, если идёт дождь, иногда приходится целый день ждать на месте, так что, если ты не играешь, можно просто потренироваться, сходить в зал и отдохнуть. Впрочем, я очень рада сыграть в паре с Элисе впервые, у нас отличная сетка, так что с нетерпением жду этого, — сказала Шнайдер в интервью на корте.

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