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Екатерина Александрова прокомментировала победу в третьем круге турнира в Торонто

Екатерина Александрова прокомментировала победу в третьем круге турнира в Торонто
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над Талией Гибсон в третьем круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:3.

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 18:10 МСК
Талия Гибсон
74
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		1 3
5 		6 6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

— Очень довольна сегодняшней игрой, но, думаю, в первом и третьем сетах были некоторые ошибки. Хотелось бы их исправить, но в целом, думаю, это был тяжёлый матч, потому что она очень хорошо играла. Она играла так быстро, и иногда было сложно что‑то сделать. Просто рада, что смогла сегодня победить.

— Вы уже играли друг с другом в этом году, в том числе в Индиан‑Уэллсе. В чём была разница?
 — Ну, во втором сете я пыталась играть более агрессивно, потому что в первом пыталась выстраивать розыгрыши, делать их длиннее, но это, очевидно, не работало. Поэтому решила играть агрессивнее, быстрее, и после второго сета это сработало. Так что я продолжала в том же духе, — сказала Александрова в интервью на корте.

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