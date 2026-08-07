Екатерина Александрова прокомментировала победу в третьем круге турнира в Торонто

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу над Талией Гибсон в третьем круге турнира WTA-1000 в Торонто. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:1, 6:3.
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— Очень довольна сегодняшней игрой, но, думаю, в первом и третьем сетах были некоторые ошибки. Хотелось бы их исправить, но в целом, думаю, это был тяжёлый матч, потому что она очень хорошо играла. Она играла так быстро, и иногда было сложно что‑то сделать. Просто рада, что смогла сегодня победить.
— Вы уже играли друг с другом в этом году, в том числе в Индиан‑Уэллсе. В чём была разница?
— Ну, во втором сете я пыталась играть более агрессивно, потому что в первом пыталась выстраивать розыгрыши, делать их длиннее, но это, очевидно, не работало. Поэтому решила играть агрессивнее, быстрее, и после второго сета это сработало. Так что я продолжала в том же духе, — сказала Александрова в интервью на корте.
- 7 августа 2026
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