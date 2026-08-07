«Вы повсюду». Швёнтек — о польских болельщиках
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Восьмая ракетка мира полька Ига Швёнтек обратилась к болельщикам после победы над швейцаркой Викторией Голубич, занимающей 51-й номер мирового рейтинга, в третьем круге «Мастерса» в Торонто (Канада).
Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 19:40 МСК
51
Виктория Голубич
В. Голубич
Окончен
0 : 2
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8
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Спасибо вам за поддержку. Должна сказать, что перед турниром я слышала, что здесь много поляков и польских болельщиков. Я не знала, стоит ли этому верить, но каждый раз вы убеждаете меня, что вы повсюду и поддерживаете меня. Я очень благодарна вам за это, спасибо», – сказала Швёнтек в интервью на корте.
Соперница Швёнтек в четвёртом круге турнира определится в матче между украинкой Мартой Костюк (11-я в рейтинге) и американкой Мэдисон Киз (23-й номер рейтинга).
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