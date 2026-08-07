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Синнер может пропустить турнир в Цинциннати из-за проблем с коленом — Corriere della Sera

Синнер может пропустить турнир в Цинциннати из-за проблем с коленом — Corriere della Sera
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может пропустить «Мастерс» в Цинциннати из-за дискомфорта в колене. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По сообщению издания, выступление Синнера на US Open не находится под угрозой, даже если он пропустит соревнования в Цинциннати.

Ранее стало известно, что Синнер прошёл внеплановое медицинское обследование в частной ортопедической клинике Милана.

«Мастерс» в Цинциннати пройдёт с 13 по 30 августа. В прошлом году Синнер дошёл до финала на этом турнире. В решающем матче против испанца Карлоса Алькараса он снялся при счёте 0:5.

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