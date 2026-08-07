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Марта Костюк — Мэдисон Киз, результат матча 7 августа 2026, счёт 2:0, третий круг WTA-1000 в Торонто

Костюк обыграла Киз и вышла в 1/8 финала турнира в Торонто
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11-я ракетка мира украинка Марта Костюк вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу США Мэдисон Киз со счётом 6:3, 6:1.

Торонто. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 23:45 МСК
Марта Костюк
11
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Мэдисон Киз
23
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут. Костюк один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. Её соперница выполнила один эйс и допустила две двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из 10 заработанных.

В следующем круге Костюк встретится с полькой Игой Швёнтек.

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

В прошлом году соревнование проходило в Монреале, его победительницей стала канадская теннисистка Виктория Мбоко, которая в финале обыграла представительницу Японии Наоми Осаку со счётом 2:6, 6:4, 6:1.

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