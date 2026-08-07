Кэмерон Норри обыграл Алекса де Минора в 1/16 финала «Мастерса» в Монреале
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Британский теннисист 37-я ракетка мира Кэмерон Норри вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Монреале. В третьем круге он обыграл седьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:1.
Монреаль. 3-й круг
06 августа 2026, четверг. 22:35 МСК
37
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|6
|
|6 5
|1
7
Алекс де Минор
А. де Минор
Теннисисты провели на корте 2 часа 54 минуты. Норри семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. Де Минор сделал три эйса, допустил пять двойных ошибок, реализовав при этом 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных.
В следующем круге Норри встретится с французом Артюром Фисом.
Турнир в Монреале проходит со 2 по 13 августа. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,5 млн.
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