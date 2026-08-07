Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Монреале в парном разряде

Представитель Венгрии Фабиан Марожан в паре с россиянином Даниилом Медведевым одержали победу в первом круге парного турнира в Монреале. На старте турнира они обыграли канадскую пару Лиам Драсль/Клив Харпер со счётом 4:6, 6:4 (10:6).

Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Медведев и Марожан один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Их соперники сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку, реализовав при этом два брейк-пойнта из восьми заработанных.

В следующем круге Медведев и Марожан сыграют с победителем матча Юго Нис (Франция)/Эдуар Роже-Васслен (Франция) – Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина).