Даниил Медведев с победы стартовал на турнире в Монреале в парном разряде
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Представитель Венгрии Фабиан Марожан в паре с россиянином Даниилом Медведевым одержали победу в первом круге парного турнира в Монреале. На старте турнира они обыграли канадскую пару Лиам Драсль/Клив Харпер со счётом 4:6, 6:4 (10:6).
Монреаль — парный разряд. 1-й круг
07 августа 2026, пятница. 00:05 МСК
Лиам Драсль
Клив Харпер
Л. Драсль К. Харпер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|0 6
|
|6
|1 10
Фабиан Марожан
Даниил Медведев
Ф. Марожан Д. Медведев
Теннисисты провели на корте 1 час 26 минут. Медведев и Марожан один раз подали навылет, допустили пять двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из пяти. Их соперники сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку, реализовав при этом два брейк-пойнта из восьми заработанных.
В следующем круге Медведев и Марожан сыграют с победителем матча Юго Нис (Франция)/Эдуар Роже-Васслен (Франция) – Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина).
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