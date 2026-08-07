Екатерина Александрова проиграла в первом круге парного турнира в Торонто

Россиянка Екатерина Александрова в паре с канадкой Габриэлой Дабровски проиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они уступили американской паре Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 6:3, 3:6 (9:11).

Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. Александрова и Дабровски один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. Их соперницы обошлись без эйсов и не допустили ни одной двойной ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Гауфф и Макнелли сыграют с победителями матча Катержина Синякова (Чехия)/Чжан Шуай (Китай) – Мирра Андреева (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).