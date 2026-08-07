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Александрова/Дабровски — Гауфф/Макнелли, результат матча 7 августа 2026, счёт 1:2, 1-й круг ATP-1000 в Торонто,

Екатерина Александрова проиграла в первом круге парного турнира в Торонто
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Россиянка Екатерина Александрова в паре с канадкой Габриэлой Дабровски проиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они уступили американской паре Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 6:3, 3:6 (9:11).

Торонто — парный разряд. 1-й круг
06 августа 2026, четверг. 22:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Е. Александрова Г. Дабровски
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 9
3 		6 1 11
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Гауфф К. Макнелли

Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. Александрова и Дабровски один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. Их соперницы обошлись без эйсов и не допустили ни одной двойной ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем круге Гауфф и Макнелли сыграют с победителями матча Катержина Синякова (Чехия)/Чжан Шуай (Китай) – Мирра Андреева (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).

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