Екатерина Александрова проиграла в первом круге парного турнира в Торонто
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Россиянка Екатерина Александрова в паре с канадкой Габриэлой Дабровски проиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они уступили американской паре Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 6:3, 3:6 (9:11).
Торонто — парный разряд. 1-й круг
06 августа 2026, четверг. 22:15 МСК
Екатерина Александрова
Габриэла Дабровски
Е. Александрова Г. Дабровски
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|0 9
|
|6
|1 11
Кори Гауфф
Кэти Макнелли
К. Гауфф К. Макнелли
Теннисистки провели на корте 2 часа 52 минуты. Александрова и Дабровски один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. Их соперницы обошлись без эйсов и не допустили ни одной двойной ошибки, реализовав при этом один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге Гауфф и Макнелли сыграют с победителями матча Катержина Синякова (Чехия)/Чжан Шуай (Китай) – Мирра Андреева (Россия)/Сорана Кырстя (Румыния).
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