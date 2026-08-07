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Шнайдер /Мертенс — Бьянка Фернандес/Лейла Фернандес, результат матча 7 августа 2026, счёт 2:0, 1-й круг ATP-1000 в Торонто

Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли во второй круг парного турнира в Торонто
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Россиянка Диана Шнайдер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они оказались сильнее канадской пары Бьянка Фернандес/Лейла Фернандес со счётом 6:1, 6:2.

Торонто — парный разряд. 1-й круг
07 августа 2026, пятница. 01:45 МСК
Бьянка Фернандес
Канада
Бьянка Фернандес
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Б. Фернандес Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Э. Мертенс Д. Шнайдер

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 11. Их соперницы обошлись без эйсов, допустили четыре двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с победителями матча Цзян Синьюй (Китай)/Фансянь У (Китайский Тайбэй) – Мари Боузкова (Чехия)/Линда Носкова (Чехия).

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