Диана Шнайдер и Элисе Мертенс вышли во второй круг парного турнира в Торонто

Россиянка Диана Шнайдер в паре с бельгийкой Элисе Мертенс выиграли в первом круге парного турнира в Торонто. На старте турнира они оказались сильнее канадской пары Бьянка Фернандес/Лейла Фернандес со счётом 6:1, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Шнайдер и Мертенс один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из 11. Их соперницы обошлись без эйсов, допустили четыре двойные ошибки, не реализовав при этом ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем круге Шнайдер и Мертенс сыграют с победителями матча Цзян Синьюй (Китай)/Фансянь У (Китайский Тайбэй) – Мари Боузкова (Чехия)/Линда Носкова (Чехия).