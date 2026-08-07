Аманда Анисимова в трёх сетах обыграла 42-ю ракетку мира в третьем круге турнира в Торонто

10-я ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Чехии Николу Бартунькову (42-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:0, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. Анисимова ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем круге Анисимова встретится с победительницей матча между Элиной Свитолиной (Украина, 9) и Анастасией Потаповой (Австрия, 27).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.