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Никола Бартунькова — Аманда Анисимова, результат матча 7 августа 2026, счёт 1:2, третий круг WTA-1000 в Торонто

Аманда Анисимова в трёх сетах обыграла 42-ю ракетку мира в третьем круге турнира в Торонто
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10-я ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Чехии Николу Бартунькову (42-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:0, 6:4.

Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 01:55 МСК
Никола Бартунькова
42
Чехия
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		0 4
3 		6 6
         
Аманда Анисимова
10
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. Анисимова ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

В следующем круге Анисимова встретится с победительницей матча между Элиной Свитолиной (Украина, 9) и Анастасией Потаповой (Австрия, 27).

Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.

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