Аманда Анисимова в трёх сетах обыграла 42-ю ракетку мира в третьем круге турнира в Торонто
Поделиться
10-я ракетка мира американка Аманда Анисимова вышла в четвёртый круг турнира в Торонто. В матче третьего круга она обыграла представительницу Чехии Николу Бартунькову (42-я в рейтинге WTA) со счётом 3:6, 6:0, 6:4.
Торонто. 3-й круг
07 августа 2026, пятница. 01:55 МСК
42
Никола Бартунькова
Н. Бартунькова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|4
|
|6
|6
10
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Продолжительность встречи составила 2 часа 50 минут. Анисимова ни разу не подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. Её соперница выполнила один эйс и допустила три двойные ошибки, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.
В следующем круге Анисимова встретится с победительницей матча между Элиной Свитолиной (Украина, 9) и Анастасией Потаповой (Австрия, 27).
Турнир категории WTA-1000 в Торонто, Канада, проходит со 2 по 13 августа.
Комментарии
- 7 августа 2026
-
23:16
-
22:52
-
22:05
-
22:03
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:22
-
19:54
-
19:24
-
19:14
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:41
-
17:30
-
17:29
-
16:57
-
16:27
-
15:58
-
15:00
-
14:46
-
14:20
-
14:18
-
13:33
-
13:21
-
12:59
-
12:56
-
12:18
-
12:08
-
11:55
-
11:48
-
11:28
-
11:06
-
11:05